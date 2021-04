Incidente a Piazza Bologna: investita da uno scooter T-Max, donna in codice rosso in ospedale

Incidente stradale in zona Piazza Bologna dove una donna è rimasta ferita dopo essere stata investita da uno scooter. Il sinistro nel pomeriggio di giovedì all'altezza del civico 23 di via Ravenna, in prossimità di una attraversamento con delle strisce pedonali.

Ad investire la donna per cause ancora in via di ricostruzione, il condudente di uno scooter T-Max Yamaha. Travolta la donna, la stessa è stata affidata alle cure del personale del 118 che l'ha trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Resta da comprendere se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse, aspetto sul quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.

Investimento in via Cassia

Investimento di via Ravenna che ha seguito di poche ore un altro incidente con modalità simili, avvenuto nella tarda mattinata sempre di ieri a La Storta, a Roma Nord. In questo caso ad avere la peggio è stata una donna romena di 65 anni, colpita da una Renault Scenic condotta da una 53enne mentre attraversava la strada all'altezza del civico 1690 della via Cassia.

La donna investita è stata trasportata al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice rosso per dinamica. In quel punto c’è un attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico e sono in corso accertamenti da parte degli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale per ricostruire chi sia passato con il rosso.