Incidente all'Infernetto: si scontrano moto e furgone, grave una 53enne

Incidente all'Infernetto dove si sono scontrati una moto ed un furgone. Ad avere la peggio una donna alla guida della due ruote, rimasta ferita e trasportata in ospedale.

L'incidente stradale è avvenuto venerdì pomeriggio in via Maurice Ravel, all'altezza dell'incrocio con via Manuel De Falla. Ad impattare per cause in via di accertamento un furgone Iveco ed una Ducati Scrambler. Ferita, la 53enne che guidava la moto è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo in codice rosso.

Sul posto per eseguire i rilievi scientifici gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.