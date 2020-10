Incidente a Grottarossa, frontale tra due auto: due feriti in codice rosso

Scontro frontale tra due Yaris in via di Quarto Peperino, in direzione di via di Grottarossa a Roma. E' avvenuto nella mattinata del 7 ottobre, alle 8:40 circa. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo Cassia impegnato per i rilievi scientifici.

Ferite due persone, i due conducenti, estratti dalle lamiere. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi trasportati in codice rosso dinamico all'ospedale Sant'Andrea. Non sono in pericolo di vita.