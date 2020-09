Incidente via Prenestina, si tamponano due tram: nove feriti

Otto persone in codice verde, una in codice giallo e tre che, pur contuse, non hanno fatto ricorso a cure mediche. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di ieri su via Prenestina dove, all'altezza di Largo Irpinia, due tram delle linee 5 e 19 in servizio in direzione Centocelle, si sono tamponati tra loro.

Un impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, che ha coinvolto i passeggeri a bordo. Dodici, secondo quanto appurato da RomaToday, le persone rimaste contuse: undici in codice verde e una in codice giallo, soccorse in vari ospedali della Capitale, dal Vannini al Policlinico Casilino, al Santo Spirito e al Campus Biomedico. Altre tre persone, inizialmente segnalate tra i feriti, non hanno fatto ricorso a cure mediche, rifiutando il trasporto in ospedale.

Sul posto, oltre a numerose ambulanze, anche i vigili del fuoco e gli agenti del V gruppo Prenestino ex Casilino a cui sono affidati i rilievi. Da accertare la dinamica: molto probabilmente uno dei due tram ha frenato all'improvviso, senza accorgersi della presenza di un altro mezzo alle spalle. Inevitabile il tamponamento. La dinamica è comunque in corso d'accertamento.

In basso il video inviato da un lettore alla redazione di RomaToday

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.