Incidente sulla Prenestina: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura, ferita bimba di 6 mesi

Incidente stradale sulla via Prenestina dove padre e figlia di 6 mesi sono rimasti feriti dopo che la vettura nella quale si trovavano si è ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15:00 di martedì 10 novembre sulla via Prenestina.

Ad impattare per cause in via di accertamento una Renault Megane ed una Mercedes Classe A venute a contatto all’altezza dell’incrocio con via Giacomo Mancini, nella zona del Collatino, direzione Centro. A rimanere feriti padre e figlia che si trovavano nell'auto tedesca che ha terminato la propria corsa ribaltata in seguito al sinistro.

Affidati alle cure delle ambulanze del 118 la piccola è stata trasportata in codice rosso per dinamica all'ospedale Sandro Pertini. Stesso triage per il padre, un cittadino romeno, trasportato al Policlinico Casilino.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.