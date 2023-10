Incidente a Ponte di Nona: si scontrano auto e scuolabus con 14 studenti a bordo. Ferita una donna

Si sono scontrati davanti alle centinaia di genitori e studenti che stavano entrando a scuola. L'incidente stradale è avvenuto a Nuova Ponte di Nona. A scontrarsi uno scuolabus - con a bordo 14 studenti - e una vettura. Illesi i ragazzi, l'automobilista è rimasta ferita e trasportata in ospedale.

Sono stati gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a intervenire poco dopo le 8:00 di lunedì mattina in via Natale Prampolini, altezza via Luciano Conti, davanti all'ingresso della scuola secondaria Prampolini.Ferita l'automobilista che si trovava alla guida della Citroen Xsara Picasso è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata dall'ambulanza in codice rosso al policlinico Tor Vergata. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Spaventati, ma illesi gli studenti e l'autista dello scuolabus.

Svolti i rilievi scientifici gli agenti della municipale stanno terminando gli accertamenti al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.