Investita sulla nuova preferenziale della Portuense da pirata della strada: è grave

Una donna di 76 anni è stata investita da un pirata della strada nella mattinata di oggi, venerdì 11 agosto, nel tratto della nuova corsia preferenziale sulla via Portuense entrata in vigore lo scorso 3 agosto e che tanto sta facendo discutere. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 509.

Secondo quanto ricostruito dal gruppo Marconi della polizia locale una donna stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da un veicolo Renault di colore nero. Non è escluso, visto che l'investimento è avvenuto proprio sulla preferenziale, che il mezzo in questione sia quello di un Ncc. La donna è stata trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso.

L'anziana è in gravi condizioni. Per permettere i rilievi la corsia preferenziale è stata chiuse e poi riaperta. In corso ulteriori accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Gli agenti del gruppo Marconi hanno ascoltato i primi testimoni e sono alla ricerca di immagini utili carpite nelle telecamere di sicurezza della zona che inquadrano quel tratto di strada.

Le polemiche sulla preferenziale

L'incidente nelle chat dei gruppi di quartiere è stato il là per dare linfa al dibattito che hanno accompagnato l'opera della preferenziale sin dalla sua progettazione. "L'unica strada dove non si creava il traffico adesso è rovinata da questi incompetenti", è il parere di Serena. Felice la pensa come lei: "La conferma che questa opera è completamente inutile e pericolosa".

I pareri, tuttavia, dono tanti e differenti. "Ci sono sempre stati gli incidenti perché la gente non rispetta niente ora si dà la colpa alle corsie nuove o altre cavolate", è il parere di Stefania e a lei le fanno eco in parecchi. Alessandra sottolinea che "purtroppo su quel tratto di via Portuense incidenti e investimenti ci sono sempre stati", lei vive "lì da 37 anni anche se concordo che la preferenziale sia uno scempio non credo sia la causa".