Furgone si schianta contro autobus, grave un corriere

Un furgone Dhl accartocciato, con l'abitacolo praticamente disintegrato e pezzi sparsi sull'asfalto. Un autobus della linea 701 di RomaTpl con i finestrini distrutti e due uomini feriti di cui uno a terra sull'asfalto.

È lo scenario che si sono trovati davanti diversi passanti, i primi a prestare soccorso, e gli agenti della polizia locale di Roma capitale accorsi in via Portuense all'altezza di via Ponte Pisano, dove nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile c'è stato un incidente stradale.

Il bilancio, come detto, parla di due feriti. Il più grave è il conducente del furgone Dhl, un corriere di 47 anni portato all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. È grave ma non il pericolo di vita. Il 118 ha trasportato al nosocomio romano anche il conducente RomaTpl di 55 anni che ha riportato ferite alla testa e qualche escoriazione.

Gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale che hanno chiuso la strada per due ore, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. I due mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati.