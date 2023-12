Incidente via Portuense: scontro tra auto e furgone, tre feriti

Tre feriti, uno in codice rosso. Incidente stradale domenica a Ponte Galeria. Due i veicoli coinvolti, un furgone e un'auto.

Sono state le pattuglie del XI gruppo Arvalia della polizia locale di Roma Capitale a intervenire domenica in via Portuense. All'altezza del civico 1286 due mezzi incidentati in seguito a un frontale: un furgone Citroen e una Dacia Sandero. Tre i feriti come detto, i due conducenti, trasportati dalle ambulanze del 118 agli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo e il passeggero della vettura, portato in codice rosso dal personale del 118 al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Eseguiti i rilievi scientifici al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente, il tratto di via Portuense dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico sino alla rimozione dei veicoli incidentati con successiva pulizia e ripristino della sicurezza del manto stradale dove, in seguito all'urto, si era dispersa una lunga macchia d'olio.