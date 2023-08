Notte di incidenti sulla Pontina: nove feriti e un'auto in fiamme

Due incidenti in poche ore. Nove feriti in totale, un'auto in fiamme dopo lo scontro e un'altra ribaltata. Lunghe code e traffico fino all'una di notte. È la sintesi della serata movimentata sulla via Pontina che di fatto ha bloccato la strada per quattro ore e mezza. A ricostruire quanto avvenuto ci ha pensato la polizia locale di Roma Capitale.

La serata di passione è iniziata intorno alle 20.30 al chilometro 18 della via Pontina, all'altezza di Castel di Decima in direzione Roma. In quel punto quattro auto, una Citroen C1, una Fiat 500, una Mini Cooper e una Ford Fiesta sono rimaste coinvolte in uno scontro la cui dinamica è al vaglio delle pattuglie della polizia locale del IX gruppo Eur.

Nell'incidente una vettura si è ribaltata. Quattro i feriti, trasportati per accertamenti all'ospedale Sant'Eugenio e al Campus Biomedico. Nessuno di loro era grave. Nemmeno il tempo di derubricare il sinistro che a pochi chilometri di distanza, poco dopo le 22, all'altezza dell'uscita di Castel Romano della Pontina, sempre in direzione Roma, si è verificato un altro incidente.

Anche in questo caso quattro le vetture coinvolte, Focus, Chevrolet Aveo, Volkswagen Polo e una Mercedes. Cinque, invece, i feriti portati all'ospedale Sant'Eugenio, Campus Biomedico e al policlinico Casilino. Fortunatamente anche in questo caso nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni. La Ford Focus in seguito dell’incidente si è incendiata. A ricostruire la dinamica saranno gli agenti del gruppo pronto intervento traffico. La Pontina è stata riaperta intorno all'una.