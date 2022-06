Altri due sinistri si sono poi verificati nelle ore successive ed hanno creato altri disagi alla circolazione, sempre in direzione Roma. Un incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 45 e ha coinvolto tre auto, mentre un altro all'altezza del chilometro 42 con successivo intervento della polizia stradale di Aprilia.

Come racconta LatinaToday , il primo sinistro, il più grave, è avvenuto all'alba di oggi, 7 giugno, intorno alle 5:30, ed ha coinvolto due auto una delle quali è ribaltata al centro della careggiata nord. Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 30, tra i territorio di Aprilia e Pomezia. fra le province di Latina e Roma. Il traffico ha subito dunque pesanti rallentamenti fin dalle prime ore della mattina. Una delle carreggiate è rimasta infatti chiusa per consentire i rilievi dell'incidente da parte dei carabinieri di Pomezia e la rimozione dei mezzi oltre alle operazioni di soccorso degli automobilisti rimasti feriti. La carreggiata è stata riaperta dopo le 8:00.

Odissea sulla via Pontina martedì mattina dove tre incidenti stradali avvenuti a distanza di poche ore l'uno dall'altro hanno paralizzato la circolazione stradale in direzione della Capitale.

Via Pontina: tre incidenti in poche ore, code e traffico in ingresso a Roma