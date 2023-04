Incidente a piazza Bologna: scontro tra auto e moto, due feriti

Due feriti, fortunatamente non gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto a pochi passi da piazza Bologna, all'altezza dell'incrocio tra via Pisa e via Salento. A scontrarsi una moto Honda e una Toyota. L'impatto intorno alle 21 di martedì undici aprile.

Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il conducente della moto è stato portato in codice rosso al policlinico Umberto I, l'automobilista è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Giovanni.