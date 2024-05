Incidente a Primavalle: studentessa 13enne investita all'uscita dal liceo

Investita da un'auto all'uscita da scuola. Una studentessa, colpita da una vettura a Primavalle. L'incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì davanti al liceo Vittorio Gassman.

Sono stati gli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 14:00 del 6 maggio in via Pietro Maffi. All'altezza dell'incrocio con via di Val Favara hanno trovato l'adolescente in terra ferita. Affidata alle cure del personale del 118 è stata trasportata dall'ambulanza in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista alla guida di una Toyota, è stato accompagnato in ospedale per i test di rito su alcol e droga. Svolti i rilievi scientifici i caschi bianchi stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento stradale.