Scontro tra due auto e una volante della polizia, due agenti feriti

Incidente nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Roma. Coinvolti tre veicoli, tra cui una volante della polizia che stava rispondendo ad una chiamata di intervento. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto delle forze dell'ordine si è però scontrata con una Citroen C3 e una Volkswagen Golf, in corrispondenza di un incrocio riportando ingenti danni. È quanto avvenuto in via Pietro Bembo, in zona Primavalle.

Un impatto violento che fortunatamente non ha causato feriti gravi. Quattro comunque le persone che hanno dovuto contare sulle cure mediche. Tra i feriti anche due agenti portati in ospedale come gli altri in codice giallo e verde.

Nessuno è comunque in pericolo di vita. Medicati sul posto i conducenti delle altre due vetture. La polizia locale di Roma capitale arrivata sul posto, ha effettuato i rilievi per ricostruire il sinistro.