Incidente a Roma, mezzo Atac si scontra frontalmente contro scuolabus: 4 feriti. Due sono gravi

Incidente a Roma, nella zona di Colle degli Abeti, dove nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, si sono scontrati un autobus Atac della linea 075 e uno scuolabus. L'impatto in via Piero Corti è avvenuto frontalmente, all'altezza dell'incrocio con via Francesco Oliboni. Sul posto le ambulanze del 118 e le pattuglie del gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto appreso quattro persone sono rimaste ferite. Ad aver bisogno delle cure mediche sono stati la conducente dello scuolabus, una donna di 60 anni portata all'ospedale Vannini e la sua assistente, una donna di 47 anni finita al policlinico di Tor Vergata. Entrambe sono in codice rosso. Feriti anche due passeggeri a bordo del bus, un uomo di 57 anni e una donna di 53 anni trasportati in ospedale in codice azzurri.

Il conducente del bus Atac è rimasto illeso così come un 14enne a bordo dello scuolabus. La polizia locale indaga sulla dinamica. "Quel tratto di strada è ammalorato e molto pericoloso", sottolinea Fabio Piccinelli presidente del CdQ Catt Colle degli Abeti: "Da molto tempo lo stiamo segnalando, ma nessuno interviene per il rifacimento del manto stradale. Alcuni incidenti in quel tratto avvengono perché le auto procedono a zig zag per evitare le molteplici buche".