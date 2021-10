Incidente sulla Togliatti, si schianta con l'auto contro la fermata del bus: ferito un anziano

Ha perso il controllo dell'auto, una Lancia Dedra, per poi schiantarsi sulla fermata dell'autobus. Una tragedia sfiorata quella avvenuta all'alba in via Palmiro Togliatti, all'altezza del civico 575, in zona Alessandrino. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale ed il 118.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti del V Gruppo Casilino, un uomo di 86 al volante della Lancia ha sbandato ed è finito contro la fermata del bus Atac Togliatti/Tulipani. Al momento dell'arrivo sul posto, i vigili urbani non avevano trovato il conducente dell'auto già portato in ospedale dal 118. L'uomo non è grave, è stato portato in codice giallo al policlicnico Casilino. Si indaga per capire le cause dell'incidente.