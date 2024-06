Incidente a Velletri, perde controllo della moto: giovane carabiniere elitrasportato in ospedale

Un giovane carabiniere di 21 anni che frequenta la scuola allievi dell'Arma è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Velletri, alle porte di Roma. Il giovane, in sella alla sua Honda 600, ha perso il controllo della moto in via Paganico mentre ritornava a casa, finendo contro un muretto di cinta.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 4 giugno. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale di Velletri, per i rilievi stradali. Il ventunenne ha riportato fratture agli arti inferiori ed è stato elitrasportato al policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Non è in pericolo di vita.