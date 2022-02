Incidente sulla via Ostiense, rider a bordo della sua bici si scontra con un pullman: è grave

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio, in via Ostiense, all'altezza del civico 36. A scontrarsi, per cause al vaglio del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, un pullman e un rider, in sella alla sua bici. Il ragazzo, un 29enne del Bangladesh, stava pedalando per portare a destinazione le sue consegne, quando è stato centrato in pieno dal mezzo pesante all'altezza dell'incrocio con via Giovanni da Empoli.

Immediati i soccorsi dei passanti che hanno cercato di aiutare il rider, ferito e sanguinante sull'asfalto. In pochi minuti è giunto anche un mezzo del 118 che ha portato il ragazzo delle consegne all'ospedale San Camillo in codice rosso ed in gravi condizioni. I caschi bianchi hanno chiuso la strada, per permettere i rilievi scientifici del caso.