Incidente sull'Ostiense, scontro tra auto e scooter: due feriti

Incidente nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, in via Ostiense, all'altezza del civico 2355. A scontrarsi alle 7.30 del mattino all'altezza di Ostia Antica, sono state uno scooter e una Smart.

Sul posto le pattuglie del X gruppo Mare della polizia locale che hanno chiuso la strada per far atterrare un eliambulanza. Due i feriti, due uomini di 48 e 54 anni trasportati al San Camillo e al Grassi. Il primo è stato porto all'ospedale in elicottero.

La strada è stata chiusa per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale fino alle 9.30. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Ieri, sempre sull'Ostiense, si era verificato un altro incidente simile.