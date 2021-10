Incidente su via Ostiense: frontale tra auto e bus, morto un 28enne

Tragedia all'alba su via Ostiense. Un giovane di 28 anni è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto nella zona di Casal Bernocchi. Poco prima delle 5, il giovane, alla guida di una Nissan Qashqai, si è scontrato frontalmente all'altezza del civico 1693 con un bus della linea 017 della RomaTPL, in quel momento fuori servizio. Terribile l'impatto che non ha lasciato scampo al 28enne.

Il conducente del bus, un uomo di 50 anni, è stato trasportato per accertamenti presso il San Camillo. Da accertare la dinamica dell'accaduto: sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della Polizia Locale.

Disposte anche le chiusure al traffico. Il tratto della via Ostiense, compreso tra via delle Calle e via Casaletto di Giano, è chiuso al traffico.