Incidente sulla via Ostiense: si scontrano auto e microcar, grave una 62enne

Incidente stradale sulla via Ostiense dove un'auto ha impattato contro una microcar. Ad avere la peggio la conducente della Ligier, una donna di 62 anni, trasportata in ospedale in codice rosso.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 14:30 del 22 dicembre all'altezza del viadotto Zelia Nuttal, zona Dragona. Qui una Citroen Picasso C4 che procedeva in direzione Ostia si è scontrata con la microcar per cause in via di accertamento. Rimasta ferita la conducente della Ligier è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso temporaneamente gli accessi al viadotto Nuttal sia in direzione Ostia che in direzione della Capitale.