Incidente frontale fra scooter e suv Maserati, grave un 62enne

È stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni uno scooterista coinvolto in un incidente stradale con un suv. Uno scontro frontale, avvenuto domenica pomeriggio nella zona di Ostia Antica. Sbalzato dalla sella della sue due ruote le condizioni del 62enne italiano sono apparse da subito critiche richiedendo l'intervento dell'eliambulanza.

Sono stati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 15:00 di domenica 20 agosto sulla via Ostiense, altezza incrocio via di Castel Fusano. Violento l'impatto che ha coinvolto uno scooter Honda Silver Wing e un suv Maserati. Chiusa la strada temporaneamente per consentire l'intervento dell'elisoccorso lo scooterista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo.

Svolti i rilievi scientifici gli agenti della polizia municipale stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.