Incidente via Ostiense: scooter contro auto in sosta, grave un 49enne

È finito contro un'auto in sosta per cause ancora in via di accertamento. Uno scooterista, rimasto gravemente ferito e poi trasportato in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto stamattina all'Ostiense.

Sono state le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 12:00 del 16 maggio al civico 82 della via Ostiense, altezza incrocio con via dei Conciatori, direzione Basilica San Paolo. Sul posto uno scoter Honda Integra, in terra il conducente, un uomo di 49 anni, che poco prima si era schiantato contro una Ford Ecosport in sosta intestata a un uomo di 75 anni.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo. Al fine di eseguire i rilievi scientifici sul tratto di via Ostiense è stata attuata una riduzione di carreggiata all'altezza di via dei Conciatori.