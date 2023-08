Incidente sull'Ostiense, autocarro si ribalta e finisce frontalmente contro una vettura

Sarebbe potuto finire in tragedia l'incidente avvenuto sulla via Ostiense ieri, giovedì 10 agosto, alle 7.30 del mattino. Molti danni, due feriti - entrambi fortunatamente non in gravi condizioni - e una strada bloccata per un paio d'ore: questo il bilancio finale che, a guardare la scena, poteva essere decisamente peggiore.

Il sinistro si è verificato all'altezza del civico 915, nella zona del Torrino. Un autocarro Piaggio Porter che procedeva verso Ostia, per cause al vaglio degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, si è ribaltato su un lato impattando contro una Toyota Yaris che procedeva nell'opposto senso di marcia.

Sul posto, oltre i vigili, anche i sanitari del 118 e i pompieri che hanno liberato il conducente del mezzo pesante dalle lamiere. L'uomo al volante del Piaggio Porter è stato portato all'ospedale San Camillo in codice giallo, mentre l'altro conducente - anche lui non grave - è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio.