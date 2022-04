Incidente via Nomentana: carambola tra due auto ed una moto

Incidente sulla via Nomentana dove si sono scontrate due auto ed una moto, ad avere la peggio il centauro, costretto poi alle cure dell'ospedale. Il sinistro è avvenuto giovedì pomeriggio nella zona del quartiere Trieste. A soccorrere per primi il ferito i militari dell'esercito italiano, in transito in quel momento sulla strada consolare.

In particolare sono stati i soldati impiegati nell'operazione strade sicure a prestare i primi soccorsi al l centauro, rimasto ferito dopo l'incidente ma sempre cosciente. Richiesto l'intervento al 118 ed alla polizia locale il motociclista è stato quindi trasportato dall'ambulanza al policlinico Umberto I di Roma.

A regolare momentaneamente la viabilità ci hanno pensato inizialmente gli stessi militari sino all'arrivo degli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale che hanno quindi eseguito i rilievi scientifici per accertare la dinamica dell'incidente stradale.