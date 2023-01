Incidente sulla Nomentana: investe due bambini ed una donna, poi scappa

Ha investito due bambini di 7 e 11 anni alla guida della sua auto. Datosi alla fuga ha travolto una donna e si è poi schiantato contro una vettura in sosta. Raggiunto dai vigili urbani si è scagliato contro una agente. A dare il via alla giornata di follia un 63enne, poi fermato dalla polizia locale di Roma Capitale. I fatti mercoledì 11 gennaio sulla via Nomentana, a Talenti.

In particolare l'automobilista - alla guida di una Dacia Dokker - ha investito i due bimbi all'altezza di largo Giampiero Arci. Poi ha colpito una donna di 60 anni ed ha terminato la propria fuga contro una Fiat Panda regolarmente parcheggiata in strada. Raggiunto dai caschi bianchi del III gruppo Nomentano all'altezza di via Grazia Deledda - incrocio via Gaspara Stampa - ha poi aggredito una vigilessa nel tentativo di sottrarsi ai controlli. L'uomo è stato poi arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I bambini e la 60enne investiti sono invece stati affidati alle cure del 118. I due minori sono stati trasportati con le ambulanze in ospedale in codice rosso per dinamica. Più grave la 60enne, anche lei portata in un nosocomio con un triage codice rosso.