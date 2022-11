Incidente su via Isacco Newton: quadrante sud ovest completamente paralizzato

Lunedì mattina da incubo per gli automobilisti del quadrante sud ovest della città. Un incidente stradale - sul quale la polizia locale di Roma Capitale sollecitata da RomaToday non fornisce alcuna informazione - si è verificato in via Isacco Newton, poco prima della rampa della Roma Fiumicino.

Il sinistro alle 7.30. Tanto è bastato per mandare in tilt l'intero quadrante. In pochi minuti infatti l'arteria che collega la zona di Monteverde con l'Eur, il raccordo e la Roma Fiumicino è finita letteralmente paralizzata: automobilisti in coda per ore. Mentre scriviamo, alle 10.15, arrivano segnalazioni di auto bloccate, da ormai due ore, nel traffico.

Non va meglio sul raccordo, dove il tratto da Magliana e l'Eur è bloccato. In città bloccata la zona del Portuense dove si sta convogliando l'intero traffico della zona.

