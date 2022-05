Investita da un'auto mentre va a fare la spesa, grave una 94enne

E' stata trasportata in ospedale in gravi condizioni un'anziana travolta mentre attraversava la strada. L'incidente stradale è avvenuto martedì mattina sulla via Nettunense, ai Castelli Romani. Vittima una donna di 94 anni, che si stava recando ad un supermercato a fare la spesa.

L'investimento è avvenuto all'altezza del chilometro 6+500, nel comune di Ariccia. A travolgere l'anziana - residente poco distante dal luogo del sinistro - una 42enne di Albano Laziale alla guida di una Ford Ka.

Investita l'anziana signora è stata proprio l'automobilista - sotto choc - a richiedere l'intervento ai soccorritori. Sul posto è quindi intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 94enne al nuovo ospedale dei Castelli con un politrauma da investimento ed in prognosi riservata.

Sequestrata l'auto - in regola con tutti i documenti - la automobilista è stata sottoposta ai test alcolici e tossicologici di rito (che hanno dato esito negativo). Sul posto per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cecchina.