Incidente via Nazionale: motociclista incastrato sotto un furgone

Il 41enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni

Via Nazionale

E' rimasto incastrato sotto il furgone in seguito ad un incidente stradale. A rimanere ferito un uomo di 40 anni che viaggiava su una moto Kawasaki. Il sinistro nel pomeriggio di martedì 2 marzo all'altezza del civico 89 di via Nazionale, in Centro Storico.

Rimasto incastrato sotto il veicolo, per estrarre il centauro da sotto l'Iveco Daily è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra ed il carro sollevamenti.

Restano da accertare le cause del sinistro, sul quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Trevo della Polizia Locale di Roma Capitale. Ferito, il motociclista è stato affidato al personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni.