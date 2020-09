Auto si scontra con bus Atac e poi colpisce due auto in sosta

Un'auto distrutta, altre due pesantemente danneggiate. Paura questo pomeriggio in via Monte Cervialto dove un'auto, una Hyundai Kona, ha urtato un bus Atac della linea 80, finendo poi per colpire due auto in sosta, una Mercedes e una Hyundai. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto gli agenti del III gruppo Nomentano che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, utili a ricostruire la dinamica.

