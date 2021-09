Incidente in via Monte Cervialto: donna investita da un'auto, grave in ospedale

Due incidenti in due giorni. Succede in via di Monte Cervialto dove la polizia locale di Roma Capitale è intervenuta per un investimento prima e, la mattina successiva per uno scontro tra un'auto ed uno scooter.

Il primo dei due sinistri la sera di venerdì 24 settembre. Poco dopo le 20:00 gli agenti del III Gruppo Nomentanto della polizia municipale sono intervenuti in via di Monte Cervialto, altezza attraversamento semaforico con via Giuseppe Prina per l'investimento di un pedone. Ad essere colpita dal conducente di una Ford Fiesta, fermatosi a chiamare i soccorsi, una donna.

Rimasta gravemente ferita la stessa è stata presa in cura dal personale del 118 con l'ambulanza che l'ha poi trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Sabato mattina un altro incidente senza feriti, sempre al Nuovo Salario. Intorno alle 12:00 si sono infatti scontrate un'auto (una Volkswagen Polo) ed uno scooter (un Honda Pantheon). Il sinistro sempre su via di Monte Cervialto, altezza via di Valle Melaina. Anche in questo casi rilievi scientifici da parte dei caschi bianchi del Comando di via Andò.