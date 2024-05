Investita da un'auto davanti al grande magazzino, grave una donna

Investita da un'auto davanti al grande magazzino. Una donna di 68 anni, trasportata d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì a Villa Adriana, frazione del comune di Tivoli.

Sono stati gli agenti della polizia locale di Tivoli a intervenire intorno alle 15:00 sulla va Maremmana Inferiore, all'altezza del Maury's, in direzione del casello autostradale di Villa Adriana. Sul posto i caschi bianchi hanno accertato l'investimento di una 68enne residente nel comune della provincia nord est della Capitale. A colpirla una Toyota Yaris alla cui guida c'era una donna di 62 anni residente nel vicino comune di Guidonia Montecelio.

Ferita, la 68enne è stata trasportata in codice rosso dall'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I di Rom, grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sequestrata la vettura, la conducente è stata sottoposta ai test di rito su alcol e droga che hanno dato esito negativo.

Svolti i rilievi scientifici, starà ora agli agenti diretti dal comandante Antonio D'Emilio ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.