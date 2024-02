Incidente Magliana, conducente Ncc perde controllo dell'auto e si ribalta: un ferito grave

Un conducente Ncc di 60 anni ha perso il controllo della sua vettura, una Mercedes Vito, e si è ribaltato. È quanto successo nella mattinata di oggi, giovedì 29 febbraio, in via della Magliana 370. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del XI Marconi. A causa del sinistro è stata chiusa la corsia centrale tra il civico 374 e il civico 349 in direzione Roma centro.

Sul posto anche il personale del 118. L'autista è stato portato all'ospedale San Camillo in codice rosso. Ripercussioni al traffico sul viadotto di via della Magliana in direzione del Grande raccordo anulare. Secondo i primi riscontri, sembrerebbe che il conducente della Mercedes abbia fatto tutto da solo.