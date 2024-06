Incidente sulla Magliana, auto si ribalta dopo uno scontro vicino alle strisce: un ferito grave

È ricoverato in gravi condizioni un anziano di 75 anni, al volante di una Smart Forfour e vittima di un incidente stradale con una Renault Clio all'altezza del civico 21 di via della Magliana, a pochi metri da via Cutigliano.

L'auto dell'anziano si è ribaltata su un lato, proprio a ridosso delle strisce pedonali. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Camillo. Quel tratto di strada, come sottolineano i residenti, è pericoloso.

"Lì c'è poca visuale per pedoni e i veicoli, per colpa delle macchine parcheggiate a ridosso del marciapiede. Se ci fosse stato qualcuno sarebbe finita in tragedia", sottolinea Daniele, residente di zona, a RomaToday.