Incidente piazza Bologna, medico e nipote di 7 anni investiti da un'auto. Il nonno è in pericolo di vita

Un medico di 78 anni e il nipote di 7 anni sono stati investiti nel pomeriggio di martedì 30 gennaio, in via Livorno 36, all'altezza dell'incrocio con piazza Bologna. Il nonno è in pericolo di vita. Il piccolo è stato portato in codice rosso, per dinamica (non gravissimo quindi), all'ospedale Umberto I insieme al nonno 78enne. È il bilancio di un investimento avvenuto in una delle zone più trafficate di Roma.

Sul posto gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto appreso un uomo di 40 anni al volante di una Smart Fortwo avrebbe centrato nonno e nipote mentre stavano attraversando la strada. I due sono stati portati in ospedale dal 118.

Il 40enne si è fermato a prestare soccorso L'uomo sottoposto all'esame alcolemico è risultato negativo. Tutt'ora in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Si indaga per determinare anche il colore del semaforo al momento dell'investimento. L'incidente di ieri avviene a pochi giorni da quello di suor Flora Di Guglielmo, travolta da una macchina sabato a Largo Brancaccio, poi morta in ospedale.