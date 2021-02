Via Livorno: impatta contro vetture in sosta e si ribalta con l'auto, ferito 77enne

L'auto ribaltata in via Livorno

Si è ribaltato con l'auto danneggiando due vetture in sosta. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato nella zona di Piazza Bologna. Ferito il conducente della macchina cappottata, trasportato in ospedale in codice rosso.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 22:00 in via Livorno. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale ed i vigili del fuoco che hanno trovato il veicolo ribaltato. Alla guida un uomo di 77 anni, aiutato dai passanti e poi affidato alle cure del personale del 118 che l'ha trasportato all'ospedale San Giovanni.

Un incidente le cui cause sono ancora in corso di accertamento nel corso del quale sono rimasti danneggiati due veicoli che si trovavano in sosta su via Livorno. Problemi si sono registrati per la presenza di detriti e macchie d'olio sull'asfalto con hanno l'intervento di ulteriori pattuglie della Polizia Locale con gli agenti impegnati fino alle prime ore del mattino di domenica alla chiusura dell'area per consentire la pulizia della via ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.