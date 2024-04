Incidente sulla Litoranea: furgone nel fossato, due feriti

Ha finito la sua corsa in un fossato. Incidente stradale giovedì mattina a Ostia. Alle 7:50, per cause da accertare, il conducente di un Fiat Fiorino ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada. Feriti, guidatore e passeggero sono stati trasportati in ospedale.Sono stati agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a intervenire fra i comuni di Roma e Torvaianica per i rilievi di un incidente stradale che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Sul posto è stato necessario l'ausilio dei vigili del fuoco che hanno liberato dal Fiorino conducente e passeggero rimasti intrappolati nell'abitacolo.

Affidati alle cure del personale del 118 sono stati trasportati negli ospedali Sant'Eugenio e Grassi di Ostia.

Investito sulla Litoranea in sella alla bici

Via Litoranea dove lo scorso 30 marzo si era verificato un altro incidente. A essere travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta all'altezza di Villaggio Tognazzi Fabrizio Iacorossi, personal trainer della premier Giorgia Meloni e allenatore nella Totti Sporting club, la squadra di calcio a 8 dell’ex capitano giallorosso. In coma il 44enne si è poi risvegliato.