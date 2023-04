Incidente sulla Litoranea, fa inversione a U si scontra con moto: grave centauro

Un uomo di 66 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dopo un incidente stradale avvenuto sulla via Litoranea tra Ostia e Torvajanica. L'impatto, sul quale stanno indagando gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale, sarebbe avvenuto a causa di una inversione a U di un uomo al volante di un'auto.

Stando a quanto ricostruito, il sinistro si è verificato intorno alle 12:45 di domenica 23 aprile. Il 66enne era in sella alla sua Honda Cbr dietro una Chevrolet guidata da un uomo di 71 anni. Entrambi viaggiavano in direzione Pomezia quando a un centro punto, il più anziano ha fatto una inversione verso Ostia.

A quel punto si è verificato l'impatto. Questa la dinamica ricostruita in un primo momento dai vigili e ora al vaglio. Il motociclista è stato portato in ospedale in gravi condizioni. La strada è stata chiusa fino alle 17.00 per la pulizia e i rilievi.