Incidente sulla Litoranea: scontro tra auto, tre feriti. Grave un bimbo di 9 anni

Tre feriti gravi, fra i quali un bambino di nove anni. Incidente stradale questa mattina sulla via Litoranea, dove due auto si sono scontrate con une delle due vetture che si è ribaltata in seguito all'urto. L'intervento delle pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 8:15 tra il chilometro 4 ed il chilometro 5 della strada che collega Ostia a Torvaianica.

Coinvolte nel sinistro una Citroen C2 condotta da un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso ed una Peugeot 108 (che ha terminato la propria corsa ribaltata), dove viaggavano un 40enne ed un bimbo di 9 anni. Entrambi feriti l'uomo è stato trasportato al Policlinico Gemelli in codice rosso, stesso Triage per il piccolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elambulanza che lo ha trasportato all'ospedale San Camillo.

Svolti i rilievi scientifici dai 'caschi bianchi' resta da accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Termporaneamente chiuso il tratto di via Litoranea dove è avvenuto il sinistro da via del Lido di Castel Porziano a via Arno (Comune di Pomezia). Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità con code e traffico bloccato.