Incidente tra auto e scooter: papà e figlio di 9 anni in codice rosso

Incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, sabato 25 marzo, all'altezza di via Laviano a Roma. Sul posto gli agenti del VI Torri della polizia locale di Roma Capitale e il 118. A scontrarsi una tra Citroen C1 e un scooter elettrico Super Soco, con a bordo il papà di 51 e il figlio di nove. I due sono stati portati in codice rosso all'ospedale Pertini. Non sono in pericolo di vita.