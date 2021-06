Incidente in via Laurentina, scontro tra tre auto: grave una donna elitrasportata in ospedale

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale. La strada è stata temporaneamente chiusa per il tempo necessario a consentire i rilievi

via laurentina km 20,980

Una carambola tra tre auto e una donna ferita in maniera grave. Incidente stradale intorno alle 16:30 all'altezza del chilometro 20,980 della via Laurentina, al confine del territorio di Roma. Sul posto le pattuglie della polizia locale del IX Gruppo Eur per i rilievi scientifici ed il personale medico del 118.

Nello scontro rimasti coinvolti tre mezzi. Frammentarie ancora le informazioni. Secondo quanto si è appreso, ad avere la peggio è stata una donna alla guida di una Daewoo Matiz trasportata al San Camillo con l'eliambulanza. Saranno gli accertamenti da parte degli agenti a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La strada è stata temporaneamente chiusa per il tempo necessario a consentire i rilievi, con altre due pattuglie dei caschi bianchi che hanno raggiunto il luogo dell'incidente per agevolare la circolazione stradale.