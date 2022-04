Perde controllo dell'auto e si ribalta, una donna estratta dalle lamiere

Ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata in un fianco. È successo alle ore 22 in via Isonzo, a Civitavecchia. Al volante dell'auto, una donna. La vettura, una Jeep, ha finito la corsa nelle immediate vicinanze del distributore di benzina.

Gli uomini della squadra Bonifazi dei vigili del fuoco accorsi tempestivamente hanno liberato dalle lamiere la donna che era alla guida della vettura. Subito consegnata alle cure del personale sanitario del 118, è stata trasportata al civico ospedale. Sul posto per i rilevamenti del caso i carabinieri di Civitavecchia e la polizia di Stato.