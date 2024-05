Incidente via Grotta Perfetta: si scontrano auto e moto, grave un 48enne

Incidente stradale a Roma 70. Uno scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, trasportato in gravi condizioni in ospedale. Il sinistro intorno alle 8:00 di martedì mattina in via di Grotta Perfetta.

L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 524 della strada che collega la via Cristoforo Colombo alla via Ardeatina, a Roma sud. Sul posto il personale del 118 ha soccorso il motociclista, un italiano di 48 anni, trasportato in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio. Illeso il conducente della vettura, una Fiat Panda.

Chiuso temporaneamente il tratto di via di Grotta Perfetta compreso fra viale Molière e via dell’Automobilismo, sul posto per eseguire i rilievi scientifici e accerta la dinamica sono intervenuti gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale.