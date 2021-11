Via Gregorio VII: perde controllo dell'auto, sbanda contro vetture in sosta, i cassonetti e si ribalta

Ha perso il controllo dell'auto e si è schianto prima contro una serie di vetture in sosta, poi contro i cassonetti Ama e contro un albero, ribaltandosi. È la cronaca di un incidente avvenuto alle 3:30 del mattino di sabato 20 novembre, in via Gregorio VII in prossimità del civico 35.

A ricostruirlo le pattuglie della Polizia Locale del XIII Gruppo Aurelio. Il conducente dell'auto, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a colpire, danneggiando, diversi veicoli in sosta, oltre ai cassonetti e la campana della raccolta del vetro a margine della strada.

Abbattuta anche una palina semaforica. Una persona è rimasta ferita e trasportata al Santo Spirito. La polizia locale ha richiesto gli esami alcolemici e tossicologici per il conducente del veicolo fuori controllo.