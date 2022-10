Incidente via Gregorio VII: investito da un taxi, grave un 70enne

Incidente stradale all'Aurelio dove un pedone è stato investito da un taxi. Il sinistro intorno alle 13:00 di giovedì 6 ottobre in via Gregorio VII, altezza civico 494, sulla carreggiata centrale della corsia preferenziale in direzione piazza Pio XI.

Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale del XIII gruppo Aurelio. Da una prima ricostruzione dei fatti e da alcune testimonianze, il pedone, colpito dal taxi, non sembra fosse su attraversamento pedonale. L'uomo, italiano di 70 anni, è rimasto ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo.

Il conducente del taxi - un 56enne - si è fermato subito per i soccorsi. Sottoposto agli esami alcolemici di rito, il conducente è risultato negativo. Gli agenti hanno proceduto al sequestro del mezzo. In corso ulteriori accertamenti del caso da parte dei caschi bianchi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.