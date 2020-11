Incidente in via Gregorio VII: scooter contro monopattino, un ferito

Uno scooter contro un monopattino. Questi i mezzi coinvolti in un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio su via Gregorio VII, all’Aurelio. Ad avere la peggio il guidatore del mezzo elettrico, rimasto ferito e trasportato in codice rosso in ospedale.

In particolare il sinistro è avvenuto poco dopo le 16:00 del 24 novembre su via Gregorio VII;,altezza via Cardinal Tripepi. Qui uno scooter Piaggio condotto da un ragazzo di 27 anni si è scontrato con un monopattino sopra al quale viaggiava un uomo di 53 anni. Rimasto ferito, quest’ultimo è stato affiato alle cure dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso dinamico al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Da accertare la dinamica del sinistro, avvenuto in prossimità della pista ciclabile. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.