Incidente a Garbatella: si schianta contro tre auto in sosta e si ribalta, tre feriti

Ha terminato la propria corsa con la vettura ribaltandosi su un fianco dopo essersi schiantata contro tre auto in sosta. Incidente stradale mercoledì mattina alla Garbatella, tre i feriti, tutti in modo lieve.

La carambola è avvenuta intorno alle 8:00 del 15 dicembre in via Giovannipoli. Qui la conducente di una Lancia Ypsilon, per cause ancora in via di accertamento, ha impattato contro tre vetture regolarmente parcheggiate: una Opel Meriva, una Dacia Duster ed una Citroen C3, per poi ribaltarsi su un fianco. Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono quindi intervenute le ambulanza del 118 e gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale.

Estratte dall'auto ribaltata le tre persone che si trovavano nella Ypsilon, due donne ed un uomo, sono quindi state trasportate all'ospedale Sant'Eugenio.