Minorenne investito da un'auto: la conducente era ubriaca alla guida

Un ragazzo di 17 anni è stato investito mercoledì sera da un'auto ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Portato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Alla guida dell'auto, una Fiat 500, una donna risultata positiva al test dell'alcol. L'incidente è avvenuto verso le 22:00 del 27 marzo in via Giolitti.