Incidente a Montespaccato: schianto contro le vetture in sosta dopo scontro fra auto

Un forte boato nel cuore della notte. Tanto da svegliare i residenti. E' la conseguenza di un incidente stradale avvenuto a Montespaccato. Due le vetture coinvolte, con le auto che si sono poi schiantate contro le macchine parcheggiate in strada. Due i feriti, tutti medicati e poi dimessi dall'ospedale.

Sono da poco passate le 3:00 della notte di lunedì quando in via Gaetano Mazzoni una Fiat 500 Enjoy con a bordo due ragazze e un ragazzo si scontra nei pressi di uno stop con una Smart condotta da una donna. Violento l'impatto, con la city car e la macchina in sharing che in seguito all'urto si sono schiantate contro due macchine regolarmente parcheggiate all'altezza dell'incrocio con via Montespaccato.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute tre ambulanze e gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale. Illesa la conducente della Smart, le due ragazze che si trovavano sulla 500 sono state trasportate dal personale del 118 agli ospedali Cristo Re e San Carlo di Nancy con il conducente che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Svolti i rilievi scientifici i caschi bianchi stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.