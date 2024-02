Incidente in via Fosso dell'Osa: Smart ribaltata dopo scontro con una Fiesta

Ancora un incidente a Villaggio Prenestino. Uno scontro tra due auto, al termine della quale una delle due vetture si è ribaltata. Lo scontro lunedì pomeriggio sempre in via del Fosso dell'Osa, strada principale del quartiere della periferia est della Capitale.

Sono state le pattuglie del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 18:15 del 26 febbraio all'altezza di largo Scapoli. Sul posto una Smart fourfour ribaltata e una Ford Fiesta incidentata. Affidato alle cure del personale del 118 il conducente della Smart è stato trasportato in ospedale. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi del comando di Tor Bella Monaca ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Tre incidenti in due mesi

Una strada ad alto tasso di incidentalità via del Fosso dell'Osa. Sono ancora vive fra gli abitanti del quartiere le immagini dello scorso fine gennaio quando - sempre a bordo di una Smart - persero la vita due ragazzi, con altri quattro rimasti gravemente feriti. Il 20 febbraio un altro incidente, un impatto tra un motorino e un'auto. Entrambi feriti i conducenti, ad avere la peggio fu il guidatore dell'Honda Sh, trasportato in ospedale in codice rosso al policlinico Tor Vergata.